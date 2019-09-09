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Отбор заявок на благоустройство стартовал в Нижнем Тагиле

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В Нижнем Тагиле стартовал отбор заявок на участие в программе «Формирование комфортной городской среды», который продлится до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Для участия в проекте собственники жилья должны вовремя платить за коммунальные услуги и быть готовыми вложить собственные средства. Как рассказал начальник управления ЖКХ Егор Копысов, с этого года доля финансирования жителей составит 20% от стоимости проекта. Ранее платеж составлял 5%, пишет ТагилСити.ру.

По предварительным данным, финансирование останется на уровне 2019 года. Таким образом около 100 млн рублей направят на благоустройство дворов и 100 млн на общественные территории.

Прием заявок на участие в программе продлится до 30 сентября. После этого комиссия определит, какие дворы будут благоустроены и подаст заявку правительству Свердловской области.

6 сентября власти Нижнего Тагила заявили о готовности города к отопительному сезону.

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