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Порядка 50 старых гаражей вывезли из дворов Липецка

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Из дворов Липецка вывезли около 50 старых металлических гаражей. Работы проводятся по поручению главы города Евгении Уваркиной.

Как отмечает GOROD48, лидером по количеству обнаруженных с начала 2019 года и добровольно вывезенных конструкций является Правобережный округ. Там инспекторы нашли более 1,5 тыс. гаражей, установленных вне кооперативов. 25 объектов владельцы убрали.

Вторую строчку по этому показателю занимает Октябрьский округ. Следом за ним идет Советский округ, а затем Левобережный округ.

Агентство напоминает, что в данное время в городе реализуются несколько программ, нацеленных на то, чтобы сделать город комфортнее и современнее. Однако наличие старых гаражей тормозит их выполнение.

9 сентября сообщалось, что на выборах губернатора Липецкой области победу одерживает Игорь Артамонов. Его назначили врио главы региона 2 октября 2018 года. До этого он занимал позицию вице-президента Сбербанка.

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