Появилось фото последствий столкновения двух Су-34 над Липецкой областью

Появилось фото одного из столкнувшихся в небе над Липецкой областью истребителей-бомбардировщиков Су-34. Как видно на кадрах, самолет получил серьезные повреждения.

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка рано утром в пятницу, 6 сентября. ЧП произошло во время тренировочного полета. Самолеты соприкоснулись в воздухе из-за потери визуального контакта.

По данным источников ТАСС, поврежденный истребитель отправят на завод-изготовитель. Сообщалось, что возможной причиной ЧП стала ошибка пилотов. Расследованием происшествия занимается специальная комиссия, пишет «Газета.ру».

Су-34 принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России.