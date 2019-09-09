Прямой эфир

Собственные стоматологии появятся в школах Челябинской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Челябинской области планируют создать стоматологические кабинеты на базе школ. Решение было принято в рамках областного проекта «Территория здоровья» в Златоусте 8 сентября.

Как заявила вице-губернатор региона Ирина Гехт, которая посетила «Территорию здоровья», возвратить стоматологические кабинеты правильно с точки зрения профилактики. Врачи говорят о том, что причиной 60% жалоб на желудочно-кишечный тракт является кариес, пишет сайт 1obl.ru.

Чиновница и медработники уверены в необходимости приучать с детства к гигиене, здоровому образу жизни и ответственному отношению к здоровью.

В августе врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату. Как сообщили сотрудники, они оказались еще меньше, чем предыдущие. Дотягивать зарплату до минимального размера оплаты труда пришлось санитаркам и медсестрам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Хирурги челябинской больницы передумали увольняться
Музейно-образовательный комплекс появится в Магнитогорске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019