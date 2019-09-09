Собственные стоматологии появятся в школах Челябинской области

В Челябинской области планируют создать стоматологические кабинеты на базе школ. Решение было принято в рамках областного проекта «Территория здоровья» в Златоусте 8 сентября.

Как заявила вице-губернатор региона Ирина Гехт, которая посетила «Территорию здоровья», возвратить стоматологические кабинеты правильно с точки зрения профилактики. Врачи говорят о том, что причиной 60% жалоб на желудочно-кишечный тракт является кариес, пишет сайт 1obl.ru.

Чиновница и медработники уверены в необходимости приучать с детства к гигиене, здоровому образу жизни и ответственному отношению к здоровью.

В августе врачи медико-санитарной части № 72 города Трехгорного Челябинской области получили новые выплаты после жалоб на маленькую зарплату. Как сообщили сотрудники, они оказались еще меньше, чем предыдущие. Дотягивать зарплату до минимального размера оплаты труда пришлось санитаркам и медсестрам.