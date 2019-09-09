Бизнесмен на Колыме торговал подкарантинными фруктами

В Магаданской области индивидуальный предприниматель продавал подкарантинную продукцию — фрукты в ассортименте, происхождением Казахстан, Молдавия, Турция, Узбекистан общим весом 9 т, завезенных в регион из Новосибирска. При этом бизнесмен не известил о доставке товара региональный Россельхознадзор.

По факту нарушения федерального закона продавец будет привлечен к административной ответственности. Об этом сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе управления.

Ранее сообщалось, что с 12 апреля Россельхознадзор временно запретил ввозить свежие яблоки и груши из Белоруссии. Решение принято в связи с тем, что в Россию через территорию республики может поставляться продукция из санкционных стран. Ограничения на поставки яблок и груш из Республики Беларусь будут действовать до урегулирования сложившейся ситуации.