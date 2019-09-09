Медведев похвастался успеваемостью по химии в школьные годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о своих успехах по химии в школе на встрече с нобелевскими лауреатами и представителями международных и российских научных организаций перед открытием XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии в Петербурге. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС.

«Я просто вспомнил, как это выглядело в мои школьные годы, я закончил школу в 1982 году, эта таблица (Менделеева. — Ред.). Тогда, если правильно помню, или 104, или 105 элементов было, и химию любил, и не просто любил. Похвастаюсь сейчас: у меня был лучший ответ в школе по химии», — сказал российский премьер.

Медведев восхитился прогрессом, который произошел в химии за последние годы, и отметил, что «какие-то вещи в голове периодически возникают из того периода».

Съезд посетят более 3 тыс. человек из 52 стран, 400 зарубежных ученых, нобелевские лауреаты, а также отечественные и иностранные компании, занимающиеся производством химической продукции и материалов.

Современная металлургия и нефтехимия, разработка новых медицинских препаратов и методов диагностики, альтернативная энергетика, химия Вселенной, химия биомассы и твердых горючих ископаемых, а также использование радиоактивных элементов в медицине войдут в список основных тем, обсуждаемых на мероприятии.

Ранее в этот же день Медведев, приветствуя гостей XXI Менделеевского съезда, пошутил про погоду в России.