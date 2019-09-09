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Первые пианино прибыли в Самару в рамках нацпроекта «Культура»

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Фото: Global Look Press/Sina Schuldt/dpa
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В Самарскую область доставили первые пианино для школ искусств в рамках реализации нацпроекта «Культура». Это инструменты модели «Н. Рубинштейн НР-122». Основные исполнители – Минпромтор и Минкультуры России, а также фирма «Аккорд» из Калуги.

Как отмечает НИА «Самара», помимо оснащения музыкальных школ инструментами, программа решает задачу локализации производства пианино на территории России. Так, к концу 2019 года уровень локализации должен составить более 50%.

Реализацию нацпроекта лично контролирует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. До 15 сентября 55 пианино российского производства получат 55 школ искусств в 18 муниципальных районах области. В следующем году регион закупит инструменты на 50 млн рублей.

По словам главы областного министерства культуры Сергея Филиппова, в следующем году школам поставят струнные и духовые инструменты, баяны. Главное условие – они должны быть отечественного производства.

Еще одно событие в области в рамках реализации нацпроекта «Культура» состоится 14 сентября, когда в Чапаевске в детской школе искусств откроется виртуальный концертный зал. До конца года должны начать функционировать четыре виртуальных зала за счет федерального бюджета и два – за счет регионального.

С 26 сентября в Самарской области начнут реализацию федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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