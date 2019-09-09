Завезенное мясо птицы плохого качества выявили на Сахалине

Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория Россельхознадзора обнаружила в партии замороженных цыплят-бройлеров из Мордовии превышение уровня общей бактериальной обсемененности в три раза.

Этот показатель говорит о плохой обработке оборудования или нарушении условий перевозки и хранения продукта. Помимо этого повышенная бактериальная обсемененность продукции свидетельствует о ее возможной порче, сообщили ИА SakhalinMedia в пресс-службе ведомства.

Результаты исследования будут доведены до производителя, а также владельца продукции для предотвращения ее реализации.