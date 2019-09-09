Мотоциклист и пассажир погибли в ДТП в Калининградской области

В Гурьевском округе в Калининградской области мотоцикл врезался в дерево. Водитель и пассажир скончались на месте.

Как сообщили «Калининград.Ru» в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 7 сентября на 10-м км трассы Гурьевск–Каширское. По предварительным данным, 32-летний водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением на левостороннем закруглении дороги.

В результате мотоцикл врезался в дерево. Водитель и его 31-летний пассажир скончались на месте от полученных травм.

В ночь на 6 сентября на Кубани байкер упал с мотоцикла и был сбит проезжающей машиной. Мотоциклист скончался до приезда «скорой».