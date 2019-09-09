Напавшему на Памфилову мужчине предъявили обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в разбое мужчине, напавшему на председателя ЦИК России Эллу Памфилову. Об этом ТАСС 9 сентября сообщили в Басманном суде Москвы.

«В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения сроком до 6 ноября в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище»)», — рассказал представитель суда.

Следствие попросило арестовать обвиняемого, а максимальное наказание по этой статье предусматривает 12 лет лишения свободы.

Ранее, 7 сентября, подозреваемый подтвердил свою причастность к нападению — как передавал «Интерфакс», Карабалаев приехал в Россию из Казахстана несколько лет назад. В дом он пробрался, чтобы «найти какую-нибудь еду». После потери документов он перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами.

Мужчину задержали в тот же день, 7 сентября. Как заявили в МВД, подозреваемый 1983 года рождения является уроженцем одной из республик Средней Азии. Как утверждали в СК, неопровержимые доказательства причастности подозреваемого к нападению были получены еще до его задержания.

Нападение на дом главы Центризбиркома в подмосковной Истре произошло в ночь на 6 сентября. Как рассказала Памфилова, она вышла открыть дверь кошке, когда высокий мужчина в маске несколько раз ударил ее электрошокером. Памфилова начала отбиваться от злоумышленника стулом, после чего тот убежал.

Предположительно, нападавший проник в здание через окно. В результате нападения глава ЦИК повредила палец и получила травму живота. Запрашивать госохрану после инцидента она не стала.

Возбуждено уголовное дело о разбое (по ч. 3 ст. 162 УК РФ), оно передано из МВД в Следственный комитет (СК) России, пишет «Газета.ру».