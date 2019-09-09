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Маленькие ульяновцы нарисовали мультфильм про свой город

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Дети в Ульяновске создали мультипликационный фильм «Мой Ульяновск» в рамках проекта «Лаборатория мультфильмов». Он поддерживается грантом администрации Ульяновской области.

Лучшие работы покажут на Международном фестивале «От всей души» имени народной артистки СССР Валентины Леонтьевой, который пройдет в мае 2020 года, сообщает 1ul.ru.

В 2019 году в фестивале принимали участие представители более 15 стран. Свои работы продемонстрировали кинематографисты из Германии, Испании, Венгрии, Великобритании, Китая, Армении и других стран. Вход на все показы был бесплатным.

В основе фестиваля имени Валентины Леонтьевой лежит принцип доступности лучших кинолент для всех жителей региона.

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