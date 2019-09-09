Более 3 тыс. человек пострадало от клещей в Пензенской области

В Пензенской области с начала этого года от клещей пострадало более 3,3 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За медицинской помощью в связи с укусами обратились 3324 человека, среди которых 851 ребенок до 14 лет. В поликлиниках были приняты профилактические меры в отношении пострадавших, пишет ИА «Пенза-пресс».

Как отметили в пресс-службе, случаев вирусного энцефалита не выявлено. По данным на 5 сентября, на боррелиоз проверили 2342 клеща. Возбудители болезни обнаружили у 429 из них.

За первые семь месяцев 2019 года на территории региона зарегистрировано 33 случая заболевания боррелиозом, 24 из них — у жителей Пензы.