В России увеличат родительские пособия

Расходы бюджета на родительские пособия увеличатся в три раза, сообщили в Минтруде. Речь идёт о семьях с детьми до трёх лет. С января 2020 года размер пособия вырастет на 7%, платить будут по 12 тыс. рублей в месяц при условии, что доходы семьи не превышают двух прожиточных минимумов на человека.