Лавров рассказал об обсуждении Москвой и Парижем стратегической стабильности

Россия и Франция обсудили в ходе переговоров в Москве вопросы стратегической стабильности. Москва подтвердила отсутствие планов по размещению ракет в регионах, пока в них не будет ракет Соединенных Штатов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что стороны подробно обсудили ситуацию в сфере стратегической стабильности, сложившуюся после выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Наша позиция на этот счет известна, она неоднократно подтверждалась президентом (России Владимиром) Путиным», — цитирует в понедельник, 9 сентября, министра «РИА Новости».

Встреча глав МИД и Минобороны России и Франции проходит в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности.

Ранее в сентябре Лавров в интервью «Известиям» оценил отношения Москвы и Вашингтона, перспективы продления Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также рассказал о главных вызовах для человечества.

В этом году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), запрещавшего РФ и Штатам иметь и испытывать баллистические и крылатые ракеты радиусом поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км и от 500 до 1 тыс. км.

2 августа документ официально перестал действовать, так как Москва была вынуждена также приостановить свои обязательства.

Через 17 дней США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью более 500 км и сообщили о планах испытать еще одну до конца года.