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Четыре человека пострадали при опрокидывании автомобиля под Рязанью

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В Рязанском районе иномарка съехала в кювет и опрокинулась. Пострадали четыре человека, сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

Авария произошла вечером в субботу, 7 сентября, на 8-м км автодороги Ласково – Приозерный. По данным УГИБДД, 28-летний житель Рязани не справился с управлением автомобилем Nissan Almera, в результате чего машина съехала в кювет, наехала на препятствие и перевернулась, пишет РИА «7инфо».

Различные травмы получили водитель и пассажиры в возрасте 26, 27 и 34 лет. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее пять человек получили травмы в массовом ДТП в Уфе. В числе пострадавших двое детей.

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