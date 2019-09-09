Актера из «Тихого Дона» обвинили в угоне иномарки

Жительница подмосковного Одинцово Виктория К. обратилась в полицию с просьбой разыскать ее друга, каскадера Яна Любомирова, который снимался в фильмах «Тихий Дон» и «Легенда о Коловрате».

Утром 29 августа 39-летний артист взял у подруги машину Chevrolet Cruze и обещал вернуть вечером того же дня, пишет сайт kp.ru в понедельник, 9 сентября. Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, мужчина перестал отвечать на сообщения и звонки, по месту жительства не объявляется.

Пострадавшая переживает, что каскадер мог переоформить авто на себя, поскольку сама она не успела зарегистрировать машину на свое имя. К тому же Виктория К., помимо ПТС, отдала другу и договор купли-продажи.

Сейчас полиция проводит проверку, разыскивает пропавшего Любомирова и взятую им в пользование иномарку.

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