Бутербродами с красной икрой угощали на фестивале в Южно-Сахалинске

Гастрономический фестиваль «Остров-рыба» в пятый раз провели в Южно-Сахалинске 8 сентября. Участники приготовили 4,5 тыс. бутербродов с красной икрой и блюдо «Сахалинский морской сюрприз» из морепродуктов, картофеля, лимона и томатного соуса.

Для гостей мероприятия подготовили выступления творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы, твистинг, а также развлекательные площадки с фотозонами и аттракционами. Желающие попробовать бутерброды с икрой выстроились в длинную очередь, сообщает ИА SakhalinMedia.

Свою продукцию на фестивале представили более 30 сахалинских производителей. На площадке у Дома торговли выделили зону мастер-классов, где люди делали магниты со своим изображением, чеканили монеты с символикой фестиваля, а также зону декоративно-прикладного творчества. Еще одним угощением фестиваля стала авторская уха. Суп сварили из горбуши, палтуса и кальмара.

Напомним, в Туле 7 сентября прошел гастрофестиваль. В этот день отмечается День города и региона. В шатрах на Крестовоздвиженской площади устроили дегустации чебуреков с картофелем и разных блюд с печеным картофелем, там же можно было выпить кофе по-тульски.