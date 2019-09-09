Прямой эфир

Бутербродами с красной икрой угощали на фестивале в Южно-Сахалинске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гастрономический фестиваль «Остров-рыба» в пятый раз провели в Южно-Сахалинске 8 сентября. Участники приготовили 4,5 тыс. бутербродов с красной икрой и блюдо «Сахалинский морской сюрприз» из морепродуктов, картофеля, лимона и томатного соуса.

Для гостей мероприятия подготовили выступления творческих коллективов, конкурсы, мастер-классы, твистинг, а также развлекательные площадки с фотозонами и аттракционами. Желающие попробовать бутерброды с икрой выстроились в длинную очередь, сообщает ИА SakhalinMedia.

Свою продукцию на фестивале представили более 30 сахалинских производителей. На площадке у Дома торговли выделили зону мастер-классов, где люди делали магниты со своим изображением, чеканили монеты с символикой фестиваля, а также зону декоративно-прикладного творчества. Еще одним угощением фестиваля стала авторская уха. Суп сварили из горбуши, палтуса и кальмара.

Напомним, в Туле 7 сентября прошел гастрофестиваль. В этот день отмечается День города и региона. В шатрах на Крестовоздвиженской площади устроили дегустации чебуреков с картофелем и разных блюд с печеным картофелем, там же можно было выпить кофе по-тульски.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гастрономическое шоу для Арктики: как и кто в России продвигает кухню Крайнего Севера
По мнению экспертов, местные продукты готовы вступить в борьбу за звание новых суперфудов
Гастрофестиваль «Медвежий лук» соберет любителей черемши на Кубани

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019