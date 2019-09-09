Больничный корпус для осужденных открыли на Ставрополье

В Георгиевском районе Ставропольского края после реконструкции открыли больничный корпус для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Модернизированный корпус открылся на территории исправительной колонии № 3 в селе Краснокумском. Здесь появились кабинеты паллиативной помощи, фиброгастродуоденоскопии, переливания крови. Отмечается, что в обновленном корпусе создана доступная среда для осужденных с инвалидностью, пишет NewsTracker.

Торжественную церемонию открытия посетили замначальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Ирина Ларионова, начальник УФСИН России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Анзор Ирисханов, чиновники регионального министерства здравоохранения и др.