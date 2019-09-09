Прямой эфир

Больничный корпус для осужденных открыли на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Георгиевском районе Ставропольского края после реконструкции открыли больничный корпус для осужденных. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по региону.

Модернизированный корпус открылся на территории исправительной колонии № 3 в селе Краснокумском. Здесь появились кабинеты паллиативной помощи, фиброгастродуоденоскопии, переливания крови. Отмечается, что в обновленном корпусе создана доступная среда для осужденных с инвалидностью, пишет NewsTracker.

Торжественную церемонию открытия посетили замначальника управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России полковник внутренней службы Ирина Ларионова, начальник УФСИН России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Анзор Ирисханов, чиновники регионального министерства здравоохранения и др.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нейронавигационная станция появилась в больнице Ульяновска
В тюменской больнице начали проверку после отказа принять умирающего пациента

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019