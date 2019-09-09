Прямой эфир

land

0
Слайдами
Списком
На весь экран
Для автомобиля предлагают диски от 18 до 22 дюймов
Фото: Land Rover
Для автомобиля предлагают диски от 18 до 22 дюймов
На весь экран
Распашная дверь с запаской — совсем, как у прежнего Defender
Фото: Land Rover
Распашная дверь с запаской — совсем, как у прежнего Defender
На весь экран
В качестве опции на передний ряд можно заказать дополнительное складное кресло
Фото: Land Rover
В качестве опции на передний ряд можно заказать дополнительное складное кресло
На весь экран
Мультимедийный дисплей сенсорный. Из-за количества кнопок и ручек центральная консоль кажется тесной
Фото: Land Rover
Мультимедийный дисплей сенсорный. Из-за количества кнопок и ручек центральная консоль кажется тесной
На весь экран
Для нового Defender предлагаются пять уровней оснащения Standard, S, SE, HSE и Defender X. Отделка салона может быть простой...
Фото: Land Rover
Для нового Defender предлагаются пять уровней оснащения Standard, S, SE, HSE и Defender X. Отделка салона может быть простой...
На весь экран
... или премиально, с кожаными сиденьями и деревянными вставками
Фото: Land Rover
... или премиальной, с кожаными сиденьями и деревянными вставками
На весь экран
Графика светодиодных фар напоминает о круглой оптике классического Defender...
Фото: Land Rover
Графика светодиодных фар напоминает о круглой оптике классического Defender...
На весь экран
...равно как и форма фонарей
Фото: Land Rover
...равно как и форма фонарей
Выделить главное
вкл
выкл
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019