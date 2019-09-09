В Москве объявили «жёлтый» уровень опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области на вторник. Предупреждение действует из-за угрозы природных пожаров. В Москве ожидается сухая погода с восточным ветром до 8 м/с. Температура будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла. Опасность, местами до 4-го класса, сохранится до 11:00 10 сентября.