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Пять человек пострадали в ДТП с нетрезвым водителем в Уфе

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Пять человек получили травмы в массовом ДТП в Уфе. В числе пострадавших двое детей.

Авария произошла на улице 50 лет СССР. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля BMW допустил столкновение с остановившейся перед светофором машиной Ford. Иномарка продвинулась вперед и столкнулась с Mitsubishi, а тот врезался в «Ладу Калину». В результате происшествия травмы получили водители BMW и Ford, а также взрослый пассажир BMW. Также пострадали дети пяти и восьми лет, которые находились в Mitsubishi. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

В правоохранительных органах уточнили, что водитель BMW находился в пьяном состоянии. Мужчина ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.

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