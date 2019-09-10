Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово

Микрорайон Новая Трехгорка в подмосковном Одинцово стал местом проведения международного фестиваля граффити Urban Morphogenesis. Уличные художники из разных стран украсили унылые фасады типовых многоэтажек яркими и необычными рисунками, превратив стандартную застройку в настоящий музей под открытым небом. Самые интересные работы фестиваля — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Портрет Юрия Гагарина, созданный итальянцем Йоритом Агочей, стал безусловным хитом фестиваля. Кстати, это самый большой в мире портрет первого космонавта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пуэрториканец Джошуа Сантос Ривера, более известный как Вikismo, расписывает дома уже четверть века
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Новая Трехгорка была выбрана для проведения фестиваля из-за большого количества многоэтажек с глухими фасадами, пригодными для росписи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Рустам Qbic из Казани пользуется светоотражающими красками, так что его работы прекрасно видны и в темноте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Дуэт Herakut из Франкфурта — это Жасмин Сиддики и Фальк Леманн. В своих работах они часто используют элементы сюрреализма, а для Одинцово специально подготовили надпись на русском языке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Arsek & Erase из Болгарии начали заниматься стенной росписью в 2000 году и работают под девизом «Граффити без гравитации»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Площадь разрисованной поверхности стен составила 38 тыс. кв. м. По словам организаторов фестиваля, это мировой рекорд
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
«Радуга» Фарида Руэдэ из Мексики символизирует единство человека и Вселенной
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Скрывающийся под псевдонимом FI2K художник из Санкт-Петербурга работает в строгой реалистической манере
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Выполненный в стилистике гиперреализма «Мальчик, который стоит на руках» художника из Аргентины Мартина Рона
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Художник из Благовещенска Паша Orez в отличие от большинства других участников фестиваля работал строго в одиночку. В своих граффити он использовал мотивы популярных хозяйственных сумок «челноков»
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