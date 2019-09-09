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Глава Минспорта оценил выступление Медведева на US Open

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Фото: TASS/Zuma/Liu Jie
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Успешное выступление теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате США (US Open) стало большой победой всего российского тенниса. Такое мнение высказал в понедельник, 9 сентября, министр спорта РФ Павел Колобков, комментируя игру российского спортсмена в финале соревнований против испанца Рафаэля Надаля.

По словам главы Минспорта, он очень переживал и досматривал поединок в аэропорту, возвращаясь из служебной командировки, сообщает телеканал «Звезда».

«Рад, что Медведев сумел переломить ход игры и навязать борьбу Надалю. Даниил продемонстрировал большой потенциал и волю к победе, и уверен, что он может в следующем году побороться за олимпийское золото», — цитирует Колобкова RT.

Матч длился почти пять часов. Для выявления победителя понадобились пять сетов — 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

Первые два сета остались за испанцем, потом Медведев сумел переломить ход встречи и постепенно отыграл свое отставание от Надаля. Однако пятый сет Медведев уступил Надалю со счетом 4:6.

23-летний россиянин впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема, а у 33-летнего испанца уже были четыре победы в US Open, сегодняшняя стала пятой.

Ранее в этот же день Медведев рассказал о поддержке зрителей в финале. По его словам, ради них должен был выложиться всем сердцем.

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