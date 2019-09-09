НЕпромышленная Москва

Принято считать, что промышленные предприятия — это огромные, зачастую устрашающего вида заводы с коптящими трубами. И расположены они где-то за чертой города, подальше от глаз населения. И вообще, многие из них давно заброшены и ветшают день ото дня.

Действительно, с середины 2000-х годов в Москве наблюдалась тенденция сворачивания производственных мощностей и вывода их за территорию города. Бизнес не был заинтересован инвестировать в развитие промышленного производства на территории столицы, падал индекс промышленного производства, сокращалась численность занятых в обрабатывающих отраслях промышленности. Чтобы переломить сложившуюся ситуацию, учитывая нормы федерального закона «О промышленной политике в Российской Федерации», принятого в декабре 2014 года, правительством Москвы был принят закон «О промышленной политике города Москвы», что стало новым этапом развития производств в черте города. И сейчас развитие современной промышленности идёт вразрез с устоявшимися шаблонными представлениями.

— Промышленность столицы очень изменилась за последнее десятилетие. Сегодня мы нацелены на то, чтобы она способствовала решению городских задач, была высокотехнологичной и экологичной, с высокой добавленной стоимостью выпускаемой продукции и высокооплачиваемыми рабочими местами. Мы стремимся, чтобы у производителей была возможность оснащать свои предприятия самой современной инфраструктурой и передовым оборудованием, — говорит руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров. — Только в Москве на сегодняшний день насчитывается около 700 крупных и средних промышленных предприятий. И на них работают ни много ни мало 787 тыс. человек. Цифры и вправду впечатляют, особенно тех, кто привык думать, что промышленности в столице нет как таковой.

Город спит, завод работает

Если задуматься, то у всех на слуху московские производители продуктов питания: «Вимм-Билль-Данн», «Кока-Кола», «Красный Октябрь», «Рот Фронт», «Бабаевский», «Ударница», кондитерско-булочный комбинат «Черёмушки», «Коломенский», «Черкизово»; швейные фабрики «Большевичка» и «Старт», а также автомобили Renault и Aurus — их тоже выпускают в столице.

Многие заводы работают круглосуточно, в несколько смен, чтобы обеспечить растущие потребности населения. О неизменно увеличивающемся темпе роста свидетельствует индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям — за первое полугодие 2019-го он составил 110,3%. При этом самые быстро развивающиеся отрасли — это производства: кожи и кожаных изделий, бумаги, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, компьютеров и электроники, напитков.

Справка «Известий» Объем отгруженной мебельной продукции за 6 месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в два раза.

Важно отметить, что бизнес и частные инвесторы не просто продолжают вкладывать деньги в развитие столичных предприятий, но эти вложения увеличивают. За первые три месяца 2019 года инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий обрабатывающих отраслей промышленности в Москве составил 14,3 млрд руб­лей, увеличившись на 32,2% по отношению к январю–марту 2018-го.

Справка «Известий» Обрабатывающая промышленность – это отрасль, где в качестве сырья используются как продукты сельского хозяйства, так и полученные добывающей промышленностью. Таким образом она охватывает многие сферы: от медицинской или легкой промышленности до машиностроения и микроэлектроники.

Предприятия столицы работают не только на внутренний рынок. По итогам первого полугодия 2019-го промышленная продукция Москвы экспортировалась в 170 стран. Ключевыми странами-импортерами стали государства СНГ, Великобритания, США и Германия. Только за первые шесть месяцев 2019 года столица отправила продукции на $7,9 млрд, увеличив объём экспорта практически на 9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

В разрезе отраслей 38% экспорта Москвы приходится на машиностроение: это $2,6 млрд. Продукция фармацевтической и косметической промышленности также входит в число наиболее популярных экспортных отраслей. В денежном выражении на неё приходится $299,7 млн. Экспортный объём лёгкой промышленности вырос более чем на 8% и составил $241,7 млн.

Откуда цифры растут

Развитие промышленного производства всегда являлось и остаётся одной из важнейших задач обеспечения экономического роста, одним из драйверов развития города. Правительство Москвы уделяет большое внимание развитию производственного потенциала города путём предоставления различных финансовых мер поддержки, налоговых льгот и иных мер поддержки. В столице успешно реализуются новые форматы промышленной политики, призванные повысить эффективность и компактность использования городских земельных участков и формировать специализированные территории развития промышленного потенциала.

Справка «Известий» В 2016-м году постановлением Правительства Москвы («О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в городе Москве») был определен порядок присвоения, подтверждения и прекращения статусов промышленного комплекса, технопарка, индустриального (промышленного) парка, инвестиционного приоритетного проекта города Москвы. Критерии, в соответствии с которыми присваиваются статусы, связаны с эффективностью использования земельных участков, производственных площадей и уровнем заработной платы сотрудников промышленных предприятий.

Для промышленных предприятий, чьим имущественным комплексам или проектам присвоены указанные статусы, предусматриваются льготы:

Налог на прибыль — 12,5% Налог на имущество организаций — 50% от исчисленного Налог на землю — 20% от исчисленного Аренда земельного участка — 0,3% от кадастра.

То есть общее снижение налоговой нагрузки может составить от 17 до 25%. Это приличные льготы, и многие предприятия стремятся к их получению.

— Сейчас в Москве 48 имущественным комплексам предприятий обрабатывающих отраслей промышленности присвоены статусы промышленных комплексов с общим объёмом предоставленных за год льгот более 1,6 млрд руб­лей. А за последние 5 лет промышленные комплексы проинвестировали в развитие и модернизацию своего производства более 30 млрд руб­лей, — сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Собственные средства, а также сэкономленные в результате присвоения статуса промышленного комплекса, предприятия направляют на развитие, модернизацию производства, инженерную инфраструктуру и на социальные расходы, в том числе на повышение заработной платы сотрудников, охрану труда, обучение, путёвки в детские оздоровительные лагеря.

Привлекательная столица

Благодаря принятым мерам поддержки бизнеса сегодня Москва аккумулирует огромное количество интеллектуальных и экономических ресурсов и по праву считается одним из промышленных лидеров России.

На Москву приходится около половины прямых иностранных инвестиций России. Их накопленный объём в экономике столицы, по последним данным ЦБ РФ, на 1 января 2019 года составляет $223,2 млрд.

Иностранные компании при локализации производства в Москве также могут использовать возможности, предоставляемые столичным правительством, и получить статус промкомплекса.

Например, статусом промышленного комплекса Москвы обладает компания «Сервье» (Servier), вторая по величине французская фармацевтическая организация. На сегодняшний день «Сервье» — крупный международный игрок, представленный в 149 странах на пяти континентах. В компании работают 22 тыс. сотрудников, в том числе 1,4 тыс. в России. Выручка глобальной «Сервье» в 2018 году составила €4,2 млрд.

Предприятие такого крупного масштаба — это не только насыщение рынка необходимыми медикаментами, но и рабочие места, налоговые выплаты, развитие передовых технологий.

Другой пример локализации иностранного производства в Москве — завод немецкого концерна «КСБ» по выпуску насосного оборудования площадью 4200 кв. м. Общий объём инвестиций в этот проект составил 750 млн руб­лей. На новом производстве создано 110 рабочих мест. При выборе производственной площадки для строительства завода учитывались показатели делового и инвестиционного климата столицы.

С 2013 года в городе работает ЗАО «Рено Россия», которое обладает статусом производителя автотранспортных средств, дающим налоговые преференции от московского правительства. Это предприятие полного цикла по производству автотранспортных средств.

Есть и множество других иностранных компаний. Например, совместная российско-американская «Хамильтон Стандард-Наука» — производитель авиационных теплообменников. Немецкое подразделение «Симрайз Рогово» производит в Москве вкусовые добавки и ароматизаторы. Российско-японская компания «ААТ» изготавливает детали для кузовов автомобилей; с ней, кстати, в этом году город заключил специальный инвестиционный контракт. Известная компания кондитерских и хлебобулочных изделий Fazer также выбрала Москву для локализации производства. И это далеко не полный список таких предприятий.

Промышленность в городе становится чище и компактнее. Новые предприятия как с российским, так и с иностранным капиталом отвечают всем экологическим нормам и гармонично вписываются в жизнь мегаполиса.