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Жителей поселка в Коми попросили не выходить на улицу из-за медведя

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В поселке Вожский (Республика Коми) местных жителей просят не выходить из домов в вечернее время из-за медведя. Животное прогуливалось по территории, где нередко бывают пешеходы.

Впервые медведь близко подошел к жилому дому 6 сентября. Хищника заметили в утреннее время на мостках, по которым ходят взрослые и дети. Кроме того, в течение августа жители Вожского видели медведей как минимум три раза. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В связи с ситуацией возле местной администрации появилось объявление о том, что жителям поселка не рекомендовано покидать дома в вечернее и ночное время. Кроме того, в минприроды республики пояснили, что в текущей ситуации произвести отстрел животного могут сотрудники полиции.

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