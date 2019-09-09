Пора по парам

Использование различных форм государственно-частного партнёрства (ГЧП) в настоящее время набирает всё большие обороты в России. Власть привлекает предпринимателей к реализации совместных проектов на объектах федеральной, региональной и муниципальной собственности. ГЧП включает в себя различные виды сотрудничества государства и бизнеса и позволяет обеим сторонам извлекать взаимную выгоду.

— Одной из первых активно использовать различные формы ГЧП начала Москва. Мы вовлекаем бизнес в решение общегородских задач. Для этого в 2014 году мэром утверждена Инвестиционная стратегия столицы до 2025 года, в которой в качестве одного из приоритетов определено развитие городом механизмов ГЧП для привлечения частных инвестиций в сферы, которые традиционно финансировались за счет бюджета, — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

Справка «Известий» Объем контрактов Москвы по проектам ГЧП с 2013 года по июнь 2019-го превысил 875 млрд рублей.

Основные преимущества Москвы в том, что здесь наиболее высокий платёжеспособный спрос на услуги, повышенные возможности окупаемости инвестиций, широкий доступ к финансовым, трудовым и прочим ресурсам. Город разрабатывает и внедряет новые привлекательные виды сотрудничества с бизнесом. Кроме того, столичные инвесторы в рамках реализации ГЧП-проекта могут получить значительные льготы по налогам на прибыль, имущество, землю и по ставке платы за аренду земельного участка.

Поехали!

В партнёрстве с бизнесом Москва решает одну из главных своих задач — транспортную, использует при этом классическую форму ГЧП — концессию. Она позволяет развивать общественно значимую инфраструктуру за счёт инвес­тора. В результате столица получает функционирующий объект с сохранением права собственности на него, а бизнес — доходы от оказания услуг в течение определённого срока.

По концессии в Москве строится Северный дублёр Кутузовского проспекта (СДКП) — скоростная дорога от международного делового центра «Сити» до МКАД протяженностью более 10 км с удобными связями с городской дорожной сетью. Расчётная скорость движения по магистрали составит не менее 100 км/ч, пропускная способность — более 40 тыс. автомобилей в сутки.

Концессионером, то есть юрлицом, ответственным за привлечение финансирования, проектирование, строительство и эксплуатацию автодороги, является АО «Новая концессионная компания», входящее в группу УК «Лидер». В проекте в качестве финансовых инвесторов также участвуют Российский фонд прямых инвестиций и зарубежный бизнес. С концессионером уже подписано соглашение на 40 лет: после строительства он будет эксплуатировать дорогу на коммерческой основе, взимая плату за проезд в рамках верхней границы, установленной городом.

Инвестиции в строительство магистрали оцениваются в 40 млрд руб­лей. Концессионер полностью финансирует проектирование, строительство и эксплуатацию дороги, а освобождение и подготовка территории (в том числе перекладка коммуникаций) осуществляются за счёт инвестора и города в равных долях. Возведение основного хода СДКП стартует осенью 2019 года, эксплуатация дороги может начаться в 2021 году.

Справка «Известий» В Москве для работы с инвесторами функционирует Городское агентство управления инвестициями. Оно сопровождает ГЧП-проекты по принципу «одного окна», разрабатывает их экономические и юридические условия, при этом учитывает интересы и города, и бизнеса.

Ещё один концессионный проект в транспортной системе столицы — создание и последующая эксплуатация канатной дороги между станциями мет­ро «Сходненская» и «Речной вокзал». В конце сентября завершится конкурс по определению концессионера, который реализует проект. На сегодняшний день квалификационный отбор прошли два инвестиционных консорциума: один во главе с ООО «Московские канатные дороги», другой представляет ООО «Универсальные инвестиции». Первая группа компаний зарекомендовала себя ранее при реализации проекта по строительству канатки на Воробьёвых горах и сотрудничает со швейцарским производителем канатных дорог Bartholet, вторая включает французского производителя POMA SAS, ООО «Национальные канатные дороги» (дочерняя компания POMA) и ИК «Регион» (одна из крупнейших в России частных инвестиционных групп).

С победителем конкурса Москва заключит концессионное соглашение на 25 лет. Непосредственно строительство канатки займёт около двух с половиной лет — транспортный объект должен быть запущен в столице не позднее 2023 года.

По оценкам, пассажиропоток на канатной дороге составит до 19 тыс. человек в сутки. Таким образом, бизнес может рассчитывать на долгосрочный стабильный доход от её эксплуатации.

По образу и подобию

Наряду с концессией Москва использует квази-ГЧП в форме госзакупки. В транспортной сфере город заключает контракты жизненного цикла (КЖЦ), которые предусматривают приобретение товара с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика в течение всего жизненного цикла. За счёт долгосрочного характера сделки столица получает лучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределяет расходы. В то же время инвестор обеспечивает загрузку мощностей на длительный период, получает гарантированные доходы на протяжении срока действия КЖЦ.

Посредством контрактов жизненного цикла Москва приобретает подвижной состав для метрополитена, обновляет автобусный и трамвайный парки. Также сервисные контракты помогают столице полностью перейти на экологичный вид транспорта: город заключил три КЖЦ на общую сумму 19,3 млрд руб­лей на приобретение и последующее обслуживание 300 электробусов и 98 зарядных станций к ним. В 2019–2020 годах Москва планирует приобретать по 300 электробусов в год, а с 2021-го отказаться от закупок дизельных автобусов.

КЖЦ также может стать перспективным механизмом ГЧП в жилищно-коммунальном хозяйстве (например, при установке общедомовых приборов учёта, закупке техники) и в здравоохранении (для приобретения медицинского оборудования).

Справка «Известий» Объем КЖЦ в транспортной сфере за пять лет составил 435 млрд рублей.

С 2017 года Москва использует ещё одну нетривиальную форму ГЧП: заключает офсетные контракты, представляющие собой закупку товаров для государственных нужд со встречными инвестиционными обязательствами по локализации их производства. Главная цель офсета — стимулировать вложение частных средств в создание новых предприятий или модернизацию существующих мощностей на территории города. Контракт заключается на срок до десяти лет, минимальный объём инвестиций — 1 млрд руб­лей. Для бизнеса офсет — это прежде всего долгосрочная гарантия сбыта продукции, так как столица является одним из крупнейших и надёжных госзаказчиков. Кроме того, после выполнения контрактных обязательств инвестор включается в региональный реестр единственных поставщиков.

На сегодняшний день Москва заключила два офсетных контракта (с ЗАО «Биокад» и ООО «Р-Опра» — дочерней компанией АО «Р-Фарм») на локализацию в городе производств и последующую поставку лекарственных препаратов. Совокупный объём инвестиций по ним составит 8,8 млрд руб­лей, объём поставки — 32,4 млрд руб­лей. В перспективе столица планирует заключать офсетные контракты в таких отраслях, как транспортные средства, техника для жилищно-коммунального хозяйства, стройматериалы, IT-оборудование, медицинские изделия, питание.

Узловой вопрос

— На принципах государственно-частного партнерства в Москве продолжается реализация проекта по созданию 251 транспортно-пересадочного узла (150 из них капитальные) на строящихся линиях и существующих станциях метрополитена, МЦК и городского железнодорожного транспорта, — рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома. — Инвесторам уже передано 17 площадок. Это примерно 127 млрд руб­лей инвестиций, а всего программой предусмотрено вложений более чем на 700 млрд руб­лей. В рамках уже заключённых контрактов инвесторами будут созданы объекты общей площадью до 1,68 млн кв. м из 9 млн кв. м в целом по программе. Эти объёмы включают технологические площади — станции, остановки, улично-дорожную сеть — и коммерческие объекты, которые позволят бизнесу окупить вложенные в инфраструктуру инвес­тиции.

В этом году на электронные торги будет выставлено 25 коммерческих проектов в составе хабов «Пятницкое шоссе», «Некрасовка», «Нагатинская», «Лухмановская», «Юго-Восточная», «Мневники», «Савёловская», «Мамыри», «Улица Дмитриевского», «Тимирязевская», «Петровско-Разумовская», «Боровское шоссе», «Кленовый бульвар», «Молодёжная», «Лермонтовский проспект», «Текстильщики», «Печатники», «Аминьевское шоссе». На них можно возвести 1,3 млн кв. м недвижимости — спортивные центры, объекты торговли, офисы, жильё.

Городские власти уверяют: особенность подхода столицы к проектам — минимизация государственного вмешательства в операционную деятельность инвестора. Кроме того, по словам Леонида Костромы, Москве присущ гибкий подход к взаимодействию с бизнесом: механизм ГЧП всегда выбирается в зависимости от целей и задач, которые решаются в каждом конкретном проекте.