Вакцинация против гриппа стартует в Ялте

На этой неделе в Ялте стартует вакцинация против гриппа. Препараты в ближайшее время доставят в местные поликлиники.

По данным медиков, новая вакцина направлена против четырех штаммов гриппа. Ожидается, что прививочная кампания стартует 11 сентября. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Первыми прививки поставят медицинским работникам, затем защититься от гриппа смогут все желающие.

Ранее сообщалось, что вакцинация против гриппа началась в Тверской области. В рамках подготовки к эпидемиологическому сезону прививки планируют поставить на менее 45% жителей региона.