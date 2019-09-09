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Программу расселения аварийного жилья утвердили в Казани

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В Казани приняли программу расселения аварийного жилья на 2019–2025 годы. Об этом начальник управления жилищной политики исполкома Марсель Абдулхаков заявил на «деловом понедельнике».

По его словам, до сентября 2025 года планируется расселить 51 дом, в которых проживают 1,4 тыс. человек. Реализация программы пройдет в шесть этапов. В этом году новым жильем обеспечат жителей 19 домов, имеющих наибольшую степень износа. Итоги первых конкурсов на приобретение квартир станут известны в сентябре, пишет InKazan.

В программу расселения попали дома, которые признали аварийными с 2012 по январь 2017 года. На улучшение жилищных условий выделены 893,9 млн рублей.

Предыдущая программа расселения из ветхого жилья в 2013–2017 годах охватила 87 домов. Стоимость реализации составила 1,6 млрд рублей.

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