Появилось видео избиения сотрудника магазина в Москве толпой мужчин

На Братиславской улице в Москве толпа неизвестных избила сотрудника супермаркета «Магнит». По данным РЕН ТВ, за три часа до этого администратор магазина остановил мужчину, пытавшегося вынести товар без оплаты.

Журналисты уточняют, что нападавшие были вооружены ножами и битами. Помимо администратора, который был целью преступников, пострадали еще трое его коллег, которые пытались остановить избиение. Судя по видеозаписи с камер видеонаблюдения, нападавших было не менее пяти человек.

Сейчас правоохранители проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося.

6 сентября сообщалось, что в «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки. Пострадавший впал кому, были проломлены свод и основание черепа.