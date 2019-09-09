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Фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» посетило более 100 тыс. человек

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7 сентября на одной из центральных столичных площадок — проспекте Академика Андрея Сахарова — стартовал грандиозный фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ». Праздничное событие к 872-летию Москвы городу подарило «НАШЕ Радио». На огромной красочной сцене выступили артисты отгремевшего недавно юбилейного «НАШЕСТВИЯ». Количество посетителей превысило 100 тыс. человек. На сцену вышли: «Конец фильма», Валерий Сюткин, «СерьГа», Trubetskoy, «НАИВ», «Слот», «Ария» и группа «Пилот». Завершил двухдневный музыкальный марафон большой концерт Гарика Сукачёва.

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