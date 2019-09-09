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Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,77%

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Явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы шестого созыва составила 21,77%. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, пишет «РИА Новости». Это на 1,5% выше, чем на прошлых выборах.

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«Больше всего — 26 мандатов — получают самовыдвиженцы, 13 мандатов — КПРФ, и по три мандата «Справедливая Россия» и «Яблоко», — сказал Горбунов.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие 8 сентября выборы в Мосгордуму самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время.иГрадоначальник поздравил новоизбранных депутатов и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу на пользу Москвы и жителей столицы.

По его словам, дума стала политически более разноплановой, что пойдет на пользу городскому парламенту.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

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