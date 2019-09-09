Голосование фонариками устроили на фестивале уличного кино в Липецке

На Липецком городище 8 сентября собрались сотни жителей города для того, чтобы принять участие в работе Всемирного фестиваля уличного кино.

Им показали десять короткометражных фильмов, а лучшие они выбирали, поднимая зажженные фонарики.

Как отмечает Lipetskmedia, мероприятие проходит в городе уже во второй раз в рамках широкомасштабного книжного арт-фестиваля «Ш. К. А. Ф.».

Фестиваль уличного кино — некоммерческий проект. Он был запущен в 2014 году на Дальнем Востоке. За это время он проехал 40 тыс. км и собрал более 1 млн зрителей, установив своеобразный мировой рекорд.

В каждом городе зрители голосуют за лучшие работы светом фонариков и гаджетов. Победитель в октябре получит металлическую статуэтку.

В поддержку фестиваля ранее высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Павел Лунгин, Владимир Познер.