Прямой эфир

Голосование фонариками устроили на фестивале уличного кино в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Липецком городище 8 сентября собрались сотни жителей города для того, чтобы принять участие в работе Всемирного фестиваля уличного кино.

Им показали десять короткометражных фильмов, а лучшие они выбирали, поднимая зажженные фонарики.

Как отмечает Lipetskmedia, мероприятие проходит в городе уже во второй раз в рамках широкомасштабного книжного арт-фестиваля «Ш. К. А. Ф.».

Фестиваль уличного кино — некоммерческий проект. Он был запущен в 2014 году на Дальнем Востоке. За это время он проехал 40 тыс. км и собрал более 1 млн зрителей, установив своеобразный мировой рекорд.

В каждом городе зрители голосуют за лучшие работы светом фонариков и гаджетов. Победитель в октябре получит металлическую статуэтку.

В поддержку фестиваля ранее высказывались Эмир Кустурица, Никита Михалков, Павел Лунгин, Владимир Познер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
«Зомби» устроили «охоту» за гостями Венецианского кинофестиваля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019