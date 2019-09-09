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Чудом выжившая на мусорном заводе в Тюмени черепаха получила имя

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Жители Тюмени выбрали имя для черепахи, которую нашли на мусоросортировочном заводе. Ее назвали Лаки, что в переводе означает «удача». Об этом говорится в Instagram Тюменского экологического объединения.

Портал «Наш город» уточняет, что тюменцы предлагали разные варианты имени рептилии, среди которых были Виктория, Теона и даже Реформа. Но в результате было выбрано имя Лаки — черепаха чудом выжила не только в кузове мусоровоза, где прессуются отходы, но и в пакеторазрывателе.

Кроме того, у Лаки появился дом. Ее забрала сотрудница компании «ТЭО», у которой она находилась на передержке.

7 августа сообщалось, что на одной из ферм в Тюмени от удара током в результате короткого замыкания погибло около тысячи свиней.

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