British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов

Британская авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов, которая продлится двое суток. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщается на сайте перевозчика.

«Если ваш рейс был отменен, не приезжайте в аэропорт. Вы можете переоформить билеты или подать запрос на выплату компенсации на сайте компании. Вы также можете связаться с нами по телефону, чтобы обсудить возможность бронирования билетов на другие рейсы», — отмечается в сообщении.

Следующая забастовка состоится 27 сентября, предупредили в British Airways. Причиной стачки стали требования пилотов компании о повышении зарплат и улучшении условий труда.

23 августа сообщалось, что один день забастовки будет обходиться авиакомпании в 40 миллионов британских фунтов стерлингов, тогда как разница между предложением British Airways и требованием пилотов составляет около 5 млн фунтов.