Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

Состоявшиеся в воскресенье, 8 сентября, выборы в Мосгордуму стали самыми конкурентными и эмоциональными за последнее время. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов.

«В результате, помимо сильного отряда коммунистов, в парламенте появилась когорта от уважаемых партий «Яблоко» и «Справедливая Россия», — написал градоначальник в Twitter.

Собянин поздравил новоизбранных депутатов и выразил надежду на дальнейшую конструктивную работу на пользу Москвы, отмечает «Газета.ру».

По его словам, дума стала политически более разноплановой, что пойдет на пользу городскому парламенту.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Граждане выбрали депутатов местных собраний, губернаторов и депутатов Госдумы.