Два человека погибли в ДТП под Тюменью

Крупная авария произошла в Тюменской области. На 124-м км трассы Курган–Тюмень столкнулись Honda Accord и Volkswagen Amarok. Авария произошла 8 сентября в районе 20:00.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель Honda, житель Сургута, пытался совершить обгон и выехал на встречную полосу. Там произошло лобовое столкновение с Volkswagen. От столкновения тот опрокинулся и загорелся.

В результате погибли водитель Honda и пассажир Volkswagen. Его водитель и еще одна пассажирка получили травмы. Они госпитализированы, сообщает megatyumen.ru.

9 сентября сообщалось о крупном ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли пять человек. По предварительным данным, из-за плохих погодных условий столкнулись два автомобиля.