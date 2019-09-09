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Французское издание назвало Киев столицей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Французское издание Le Figaro назвало Киев столицей России. Надпись появилась в субтитрах к выступлению президента Украины Владимира Зеленского после обмена удерживаемыми лицами.

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В левом верхнем углу на видео видно плашку с геотегом «Киев, Россия». Ролик размещен на сайте издания.

11 июля сообщалось, что на Украине придумали новое название для России. Советник команды Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать страну на картах в «Московию», а также изменить название русского языка на «руська мова».

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35». Среди прочих, в Киев вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы РФ в Черном море.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он и российский лидер Владимир Путин выполнили все, что обещали.

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