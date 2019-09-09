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Врио губернатора Астраханской области побеждает на выборах главы региона

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, участвующий в выборах главы региона как самовыдвиженец, набирает 75,64% голосов после обработки 100% протоколов, следует из онлайн-табло областной избирательной комиссии.

На втором месте идет выдвинутый КПРФ депутат Госдумы Николай Арефьев с 11,81%. Депутат областной думы от ЛДПР Тимофей Щербаков получает 5,12%, а кандидат от «Партии пенсионеров» Сергей Сычев — 4,82%.

Явка на выборах губернатора составила 33,52%.

8 сентября в России состоялся единый день голосования. В 85 регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня. Граждане выбрали губернаторов, депутатов областных и городских дум, а также депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

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