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Бритни Спирс кардинально поменяла имидж

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Фото: Instagram.com/britneyspears
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Американская поп-певица Бритни Спирс перекрасилась в брюнетку и спровоцировала споры среди поклонников.

Недавно артистка опубликовала у себя в Instagram несколько роликов, на которых продемонстрировала новую прическу и наряды. Большинство подписчиков отметили, что темный цвет волос Бритни очень идет. Другие сочли, что после смены имиджа 37-летняя артистка стала выглядеть моложе.

Однако были и сторонники прежнего образа Спирс, которые призвали ее вернуть светлые пряди.

В марте сообщалось, что поклонники Жанны Агузаровой пришли в шок из-за смены имиджа певицы.

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