Артамонов победил на выборах главы Липецкой области

На выборах губернатора Липецкой области побеждает Игорь Артамонов, набравший 67,29% голосов после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя облизбиркома.

Игорь Артамонов набирает 67,29%, Сергей Токарев — 20,03%, Лариса Ксенофонтова — 4,6%, Андрей Плотников — 3,19%.

Выборы главы администрации области прошли на 893 избирательных участках, общее число избирателей в регионе — 930,5 тыс. человек. Явка составила 47,1%.

Игоря Артамонова назначили врио главы Липецкой области 2 октября 2018 года. Ранее он был вице-президентом Сбербанка.

8 сентября в России прошел единый день голосования. Жители 85 регионов выбрали губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, депутатов горсоветов, глав муниципалитетов, а в Москве — депутатов Мосгордумы.