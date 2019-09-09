На выборах губернатора Курской области победил Роман Старовойт

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт победил на выборах главы региона. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на председателя облизбиркома Галину Заику.

По итогам обработки 100% протоколов, он получил 81,07% голосов.

В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов набрал 5,65% голосов, кандидат от ЛДПР, заместитель председателя постоянного комитета курской облдумы по аграрной политике Владимир Федоров — 5,45%, заместитель директора общественной организации «Железногорский Центр по правам человека» Татьяна Черникова — 3,30%, Николай Карцев окончил гонку с результатом в 3,01%.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.