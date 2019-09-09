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Трамп пожелал госпитализированному в США эмиру Кувейта выздоровления

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп пожелал госпитализированному в США эмиру Кувейта Сабаху ас-Сабаху выздоровления. Об этом 9 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

По его словам, Трампа проинформировали о срочной госпитализации 90-летнего эмира Кувейта для проведения медицинского обследования, а его визит в Белый дом, который должен был состояться 12 сентября, отложили.

«Президент желает скорейшего выздоровления своему другу-эмиру и с нетерпением ждет возможности вновь встретиться с ним в Вашингтоне, как только ему станет лучше», — говорится в сообщении.

8 сентября Трамп отменил переговоры с «Талибаном» после террористической атаки на Кабул.

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