Прямой эфир
Сюжет:

Единый день голосования почти не принес сюрпризов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов. «Единая Россия» лидирует везде, кроме неожиданно высокого результата ЛДПР в Хабаровском крае. Результаты «Единой России» оценил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое», — отметил он.

Единороссы получили большинство мандатов в 11 из 12 законодательных собраний, а в Хабаровском крае ЛДПР набрала около 55% голосов.

Отмечается, что губернаторская кампания обошлась без вторых туров: во всех 16 регионах побеждают их действующие главы, в том числе и в Петербурге, где с результатом выше ожидаемого лидирует врио губернатора Александр Беглов.

При этом эксперты отмечают, что в стране большая часть недовольных не голосовала, так как не увидела тех, кто отвечал их запросу.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Второй лишний: губернаторские кампании закончились одним туром

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Медведев удовлетворен результатами выборов в единый день голосования

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019