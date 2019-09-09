Единый день голосования почти не принес сюрпризов

Финал избирательной кампании — 2019 практически не принес сюрпризов. «Единая Россия» лидирует везде, кроме неожиданно высокого результата ЛДПР в Хабаровском крае. Результаты «Единой России» оценил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Где-то это большинство конституционное, то есть две трети. Где-то это простое», — отметил он.

Единороссы получили большинство мандатов в 11 из 12 законодательных собраний, а в Хабаровском крае ЛДПР набрала около 55% голосов.

Отмечается, что губернаторская кампания обошлась без вторых туров: во всех 16 регионах побеждают их действующие главы, в том числе и в Петербурге, где с результатом выше ожидаемого лидирует врио губернатора Александр Беглов.

При этом эксперты отмечают, что в стране большая часть недовольных не голосовала, так как не увидела тех, кто отвечал их запросу.

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Второй лишний: губернаторские кампании закончились одним туром