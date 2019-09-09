Пятнадцать депутатов, по предварительным данным, переизбрались в МГД

В следующий созыв Мосгордумы (МГД), по предварительным данным, переизбрались 15 депутатов. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на Мосгоризбирком.

Отмечается, что свои места сохранили Надежда Перфилова, Лариса Картавцева, Инна Святенко, Людмила Стебенкова, Кирилл Щитов, а также спикер МГД Алексей Шапошников со своими замами — Андреем Метельским и Николаем Губенко.

Останутся в МГД и представители партии КПРФ Николай Зубрилин и Леонид Зюганов.

Кроме того, предварительно в парламент столицы попадают Степан Орлов, Людмила Гусева, Александр Семенников, Татьяна Батышева и Евгений Герасимов.

Всего в МГД 45 мест.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

Ранее сегодня глава Мосгоризбиркома назвал среднюю явку по округам после обработки 21%.