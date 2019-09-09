Душевнобольная «заминировала» дом президента Словакии

Полиция в Словакии 8 сентября получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что полиция предприняла все необходимые экстренные меры. Угроза оказалась ложной. Позже правоохранители задержали сообщившую о бомбе женщину, которая оказалась пациенткой психиатрической лечебницы.

20 июля стало известно, что влюбленный серб «заминировал» самолет ради свидания со стюардессой.