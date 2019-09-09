В Варшаве избили студентов из Израиля. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщила газета Rzeczpospolita.

«Злоумышленники, скорее всего, были группой молодых людей арабского происхождения», — пишет издание.

Инцидент произошел после того, как студенты покинули ночной клуб ранним утром и встретили группу молодых людей, общавшихся между собой на арабском языке.

Нападавшие сначала спросили членов группы, являются ли они израильтянами. Когда те ответили утвердительно, на них напали, выкрикивая оскорбления.

Двоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.

МИД Польши осудил произошедшее.

21 июля сообщалось, что в Стамбуле турецкие националисты напали на синагогу в районе Бейоглу. Участники акции забросали иудейский храм камнями в знак протеста против ограничений, введенных израильскими властями на посещение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.