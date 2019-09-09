Спустя 65 лет американские ученые разложили число 42 на три куба

Американские ученые Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд из Массачусетского технологического института смогли разложить число 42 на три куба. Решение представлено на странице одного из математиков.

В течение второй половины XX века разложения в сумму трех кубов были найдены почти для всех искомых натуральных чисел меньше 100. К 2019 году оставались лишь 33 и 42. Для 33 Букер нашел решение весной этого года, а теперь совместно с Сазерлендом рассчитал уравнение для 42.

Решение удалось найти с помощью суперкомпьютера Charity Engine. На это ушло более миллиона часов расчетов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Его разложение выглядит следующим образом: 42 = (-80538738812075974)3 + 804357581458175153 + 126021232973356313.

Теперь наименьшим числом, не разложенным на три куба, стало 114.

В начале августа сообщалось, что школьная задача по математике стала причиной споров в Сети. Пользователи были уверены, что решают уравнение правильно, однако у всех получался разный ответ.