Глава Мосгоризбиркома назвал среднюю явку по округам после обработки 21%

Средняя явка на выборы в столице составила 21–22% после обработки 21% протоколов. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Окончательная явка значительно не изменится», — цитирует его агентство.

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы.

Ранее 8 сентября на выборах в столичный парламент проголосовал президент России Владимир Путин. Он рассказал журналистам, что отдал голос за «незнакомого ему лично» кандидата, но надеется, что это хороший, порядочный человек.