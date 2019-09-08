«Ясновидящая» предложила Мособлизбиркому предсказать результаты выборов

«Ясновидящая» из Красногорска обратилась в Московскую областную избирательную комиссию с предложением предсказать результаты выборов и явку, рассказал 8 сентября глава Мособлизбиркома Илья Березкин.

«К нам обратилась «ясновидящая» и предложила нам прогнозировать результат голосования и явки на территории Московской области», — цитирует его «РИА Новости».

В свою очередь глава Центризбиркома России Элла Памфилова поинтересовалась, согласились ли воспользоваться таким предложением.

В ответ Березкин заявил, что доверяет системе ГАС «Выборы».

8 сентября в 85 российских регионах прошли более 5 тыс. выборов разного уровня, в том числе 17 губернаторов, депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, а в Москве — депутатов Мосгордумы. По итогам выборов должны быть замещены 47 608 депутатских мандатов и выборных должностей.