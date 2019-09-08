В Москве группа вооруженных людей напала на сотрудников магазина. Об этом 8 сентября сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Братиславской улице. Неизвестные с ножами и битами в руках напали на администратора торговой точки и избили его. Также во время драки пострадали еще три сотрудника.

Как передает телеканал, один из пострадавших помешал группе людей вынести из магазина неоплаченный товар. По всей вероятности, злоумышленники решили отомстить за сорванную кражу и вернулись.

Обстоятельства произошедшего уточняются, выясняется информация о пострадавших.

7 сентября сообщалось, что в Москве на Павелецкой площади произошел инцидент со стрельбой, который попал на видео.